Cerca ricovero al pronto soccorso e dà in escandescenze

Un nordafricano di 28 anni, senza fissa dimora, ha dato in escandescenze all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza. Il fatto è accaduto verso le 17.30 di giovedì 15 gennaio, e la guardia giurata in servizio ha richiesto l'intervento dei carabinieri.

Il giovane si era recato presso la struttura sanitaria con l’intento di essere ricoverato, per poter trascorrere la notte al coperto. Dopo gli accertamenti sanitari, nel momento in cui ha appreso che sarebbe stato dimesso, l’uomo si è fortemente alterato, manifestando agitazione per non sapere dove passare la notte. Ha anche tentato di strangolarsi utilizzando i lacci di una felpa, ma l'intervento del Radiomobile e del personale sanitario ha evitato conseguenze più gravi. L’uomo è stato nuovamente preso in carico dai medici ed è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e visite di natura psichiatrica.

A quel punto il 28enne si è calmato. Durante gli accertamenti è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata sequestrata dai militari intervenuti; l’uomo è stato infine segnalato quale consumatore di droga.