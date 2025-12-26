Ciclista di 86 anni travolto da un'auto alla Galleana

Ciclista investito alla Galleana nel primo pomeriggio di oggi. Un anziano di 86 anni in sella alla sua bici è caduto a terra sull'asfalto in seguito all'impatto con un'automobile. L'uomo ha riportato la frattura del bacino e del femore ma al momento del ricovero non era in pericolo di vita. Sul posto la Croce Rossa con un'ambulanza, l'auto infermieristica del 118 e due pattuglie delle Polizia locale per regolare il traffico e i rilievi di legge. Le modalità dell'accaduto sono in fase di accertamento.