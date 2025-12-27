Ciclista investito muore dopo 32 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta l’83enne che il 23 novembre scorso è stato investito tra Podenzano e Maiano. Franco Dordoni era stato condotto in condizioni disperate all’ospedale San Carlo Borromeo di Milano in eliambulanza; poi, era stato trasferito alla clinica Sant’Antonino di Piacenza, dove è purtroppo morto 32 giorni dopo nel pomeriggio del giorno di Natale. Quel 23 novembre era domenica; nel tardo pomeriggio Dordoni era fuori con la sua bicicletta, con cui si spostava ogni giorno. Non avendo la patente, usciva sempre in bici o a piedi per le sue commissioni e le sue passeggiate quotidiane.

Stava attraversando la statale 654 di Valnure, per rientrare nella sua abitazione di Maiano appena dopo il tramonto, quando è stato investito da un suv che procedeva in direzione Grazzano Visconti. Un impatto che gli ha causato diversi importanti traumi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Milano dopo le prime cure prestate dalla pubblica assistenza di San Giorgio e dai sanitari del 118.

Dordoni da alcuni anni era in pensione. Aveva lavorato come dipendente all’Astra veicoli industriali. «Una persona mite, riservata, gentilissima, squisita», ricordano alcuni conoscenti. In famiglia erano sette fratelli, 4 femmine e tre maschi. Ora sono rimaste solo le sorelle.