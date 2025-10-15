Collana e Rolex , due rapine in una mattinata

Due anziani sono stati rapinati di collana e orologio da una donna senza scrupoli. I fatti sono accaduti nella mattinata di martedì 14 ottobre in città. Il modus operandi di entrambi gli episodi ricorda quello avvenuto per un altro analogo fatto accaduto in città all’inizio del mese, nel corso del quale una donna ha derubato una signora del Rolex. In tutti e tre gli episodi, la malvivente ha aggredito con decisione e violenza le vittime per poi strapparle gli orologi o la collana.

Nella mattinata di ieri, una signora piacentina di 80 anni, mentre si trovava all’ingresso della chiesa della Santissima Trinità di via Manfredi, è stata avvicinata da una sconosciuta che, con la scusa di chiederle un’indicazione, le ha afferrato i polsi strattonandola per poi strapparle dal collo una collana d’oro. Subito dopo, la malvivente è fuggita di corsa, dileguandosi. Poco prima, un’altra rapina era avvenuta nei pressi di barriera Torino. Una donna (probabilmente la stessa) ha avvicinato un pensionato piacentino di 79 anni con la scusa di chiedere un’informazione. Subito dopo, la malvivente ha afferrato i polsi dell’anziano strattonandolo e strappandogli l’orologio Rolex del valore di circa 5 mila euro. Di entrambi gli episodi si stanno occupando i carabinieri del radiomobile della compagnia di Piacenza, accorsi sul posto poco dopo l’accaduto.