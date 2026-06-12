Colpito da un cliente, barista finisce all'ospedale

Una barista di 18 anni è finito in ospedale con una ferita, per fortuna non grave, da arma da taglio alla gamba dopo una lite con un cliente. Il grave episodio è successo nella tarda serata di giovedì, al bar Grand’Italia di piazzale Gramsci, a Castelsangiovanni.

Al centro del fatto di cronaca sono finiti un barista diciottenne di origine cinese e un cliente, ventenne di origini egiziane. A quanto pare tra i due, poco dopo le 23 di giovedì sera, sarebbe nato un alterco. Dalle parole i due giovani sarebbero presto passati alle mani. A rimetterci è stato il barista, finito in ospedale con un taglio, per fortuna superficiale, alla gamba sinistra. Pare che tra i due ci fossero già stati dissapori. Sul posto carabinieri di Castelsangiovanni e 118.