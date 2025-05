Coltellate in via Roma, un uomo all'ospedale

Urla e trambusto hanno attirato l'attenzione di abitanti del centro storico di Piacenza, in via Roma, all'alba di domenica 4 maggio. Un uomo sanguinante è stato visto davanti alla casa di riposo Maruffi e con lui altre persone che hanno lasciato pensare ad una lite terminata a coltellate. Quando la polizia è arrivata sul posto, il ferito, un nordafricano, ha detto di essersi autoaccoltellato ed è stato trasportato all'ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.