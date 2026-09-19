Con la pistola al market, nuovo colpo del rapinatore solitario

Nuovo colpo del bandito del monopattino in un supermercato. Questa volta ad essere preso di mira il Penny Market di via Conciliazione. Un malvivente armato di pistola ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro contenuto in cassa, poche centinaia di euro, subito dopo è fuggito secondo alcuni testimoni a bordo di un monopattino. A 48 ore dalla rapina andata a segno al Galassia, nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo armato di pistola ha colpito di nuovo. Arma in pugno è entrato nel negozio e ha puntato la pistola contro una cassiera, si sarebbe fatto consegnare denaro contante, poi è fuggito. La donna, sotto choc, è stata soccorsa dalle colleghe e poi dalla Croce Rossa. Sul posto sono arrivate in pochi minuti le volanti della polizia e le indagini sono in corso.