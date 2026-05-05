Con l'auto contro un camion, piacentino morto sull'A21
Non ce l'ha fatta il 69enne residente a Calendasco rimasto coinvolto nello scontro con una bisarca. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
La scena dello scontro in autostrada
Un 69enne piacentino ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio, lungo l’autostrada A21 Torino-Brescia. La vittima, originaria di Trapani ma residente nel Piacentino, a Calendasco, è deceduta dopo un violento scontro contro una bisarca carica.
L’incidente si è verificato intorno alle 12.40 nel tratto pavese dell’autostrada, all’altezza dell’area di servizio Stradella Sud. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava il 69enne si è schiantata contro il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento.
Due le persone coinvolte: oltre al piacentino, anche l’autista della bisarca, un uomo di 59 anni. Le condizioni del 69enne sono apparse fin da subito gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto, mentre il conducente del camion è stato trasportato all’ospedale di Voghera per accertamenti, ma senza gravi conseguenze.