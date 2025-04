Controlli del territorio, il bilancio del mese di marzo

Ammontano a 1.390 i controlli effettuati dalle forze di Polizia nel mese di marzo nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, delle quali 902 agli arresti domiciliari, 325 in detenzione domiciliare, 39 con obbligo di dimora e 76 in regime di libertà controllata.

Si tratta di attività svolte nell'ambito di 12 servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio - disposti dal Prefetto Paolo Ponta, d'intesa con in vertici provinciali delle Forze di Polizia in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dell'Ordine, supportate dai militari dell'operazione Strade Sicure -, che hanno interessato le zone di via Colombo, via Panini, via Emilia Pavese, via IV Novembre, via Diete di Roncaglia, l'area della Stazione Ferroviaria e del centro cittadino, oltre ai comuni di Borgonovo e Castel San Giovanni.

Sostanze stupefacenti

In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura 36 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, una denunciata all'Autorità Giudiziaria e sequestrati 213 grammi di sostanze stupefacenti.

Codice della strada

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, sono state accertate dalle Forze dell'ordine statali 150 infrazioni, tra le quali 36 per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 23 per omessa revisione periodica, 18 per sorpasso in situazione di pericolo, 17 per guida pericolosa, 14 per circolazione senza assicurazione; sono state ritirate 34 patenti e 20 carte di circolazione, decurtati 397 punti patente, disposti 18 sequestri e 6 fermi di veicoli, nonché rilevati 71 incidenti.

Nello stesso periodo l'Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 73 provvedimenti di sospensione, di cui n. 16, ai sensi dell'art. 224 codice della strada, in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna, nonché n. 3 provvedimenti di revoca, di cui n. 2 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna.

Tossicodipendenze

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 45 colloqui, emanando 30 provvedimenti sanzionatori e 15 ammonizioni per prima segnalazione.