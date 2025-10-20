Controlli in Val Tidone: due denunce, per armi e documenti falsi

Interventi contro il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti e reati in genere, da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza dal 18 fino alla notte del 19 ottobre, in particolare nella val Tidone. Il bilancio è di quattro giovani segnalati per consumo di stupefacenti, uno denunciato per possesso di armi ed un altro per documenti falsi.

Durante un'operazione di controllo a Castel San Giovanni, è stato fermato a bordo della sua auto un giovane di 23 anni residente nella cittadina emiliana. L'individuo è stato trovato in possesso di piccole quantità di hashish e marjuana. Le sostanze sono state sequestrate, e il giovane è stato segnalato quale assuntore di droga.

Sempre nella stessa area, questa volta i militari della Stazione di San Nicolò a Trebbia, in un altro controllo, hanno fermato un piacentino di 20 anni, trovato anch'egli in possesso di hashish. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura.

Il pomeriggio del 18 ottobre, invece, i carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone, sempre attivi nei predisposti controlli sul territorio, hanno individuato un altro giovane sospetto. Si trattava di uno straniero residente in Francia, che si trovava in auto in località Berlasco quale passeggero in compagnia di un amico. Il giovane, di 28 anni, è stato trovato in possesso di alcuni grammi cocaina. Anche in questo caso, la sostanza è stata posta sotto sequestro e il giovane segnalato.

Sempre il 18 ottobre, nel pomeriggio, in una zona centrale di Borgonovo Val Tidone, un altro intervento ha portato alla denuncia di un disoccupato di 57 anni, residente a Piacenza. Durante il controllo, i militari che hanno fermato l’uomo mentre a piedi in viale Marconi, hanno trovato il 57enne in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm, nascosto all’interno di un marsupio. Inoltre, all’interno di un involucro in cellophane, è stata rinvenuta una piccola quantità di hashish. L’uomo è stato denunciato per possesso di armi e segnalato quale assuntore di droga.

Nella stessa giornata, l’equipaggio di una gazzella del Radiomobile di Piacenza, ha effettuato un controllo sulla statale dove ha fermato, un cittadino dominicano di 42 anni, residente a Piacenza. L’uomo è stato trovato in possesso di una patente di guida contraffatta, che, a seguito di accertamenti, è risultata essere falsificata e mai rilasciata dalle autorità competenti perché mai conseguita. Anche in questo caso, il documento è stato sequestrato e il dominicano è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato.