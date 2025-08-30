Controllo alle comunità per minori, spuntano hashish e cutter

Tre comunità giovanili sono state controllate, nella mattinata di sabato 30 agosto, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza con l'ausilio dell’R.P.C. di Reggio Emilia, dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, della Polizia locale e in collaborazione con i servizi sociali.

In una comunità è stata ritrovata sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di circa 3,86 grammi, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti, con trasmissione della c.n.r a cura della Polizia locale e la lama di un cutter, nascosta in un pacchetto di sigarette, sottratto alla disponibilità del minore controllato.