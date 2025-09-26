Detenzione di hashish ai fini di spaccio, arrestato 18enne

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre, verso le 3.40, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza hanno arrestato un giovane straniero di 18 anni residente a Piacenza, in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un controllo stradale effettuato lungo via Primogenita, una zona ad alta intensità di traffico e passaggio.

Durante il normale servizio di perlustrazione, la pattuglia ha intercettato una utilitaria che era ferma in sosta lungo la carreggiata con il motore acceso da lungo tempo. I militari, insospettiti dal comportamento del conducente e dalla manovra di sosta, hanno proceduto al controllo del veicolo. Alla guida è stato identificato il giovane 18enne, il quale, alla vista dei militari del Radiomobile, ha mostrato segni evidenti di agitazione e nervosismo.

Il giovane, inoltre, presentava sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti, tra cui occhi vitrei, difficoltà motorie e una evidente alterazione psicofisica. I militari, pertanto, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto è stata trovata una sigaretta artigianale parzialmente consumata, che risultava contenere sostanza stupefacente tipo hashish, ancora parzialmente accesa. I militari hanno proseguito in una perquisizione più approfondita, nel corso della quale addosso al giovane 18enne sono stati rinvenuti 5 involucri di plastica contenenti hashish, nascosti nelle mutande. La sostanza, che pesava complessivamente 18,25 grammi, è stata immediatamente sequestrata, così come del denaro contante trovato nelle sue tasche, pari a 540 euro. Durante il controllo, il giovane ha anche tentato di giustificarsi, ma non ha saputo fornire una spiegazione plausibile riguardo la provenienza della sostanza stupefacente. La perquisizione si è estesa anche all'abitazione del giovane, situata in città, dove però non sono stati rinvenuti ulteriori elementi utili ai fini delle indagini. La casa è stata comunque sottoposta a controllo, con esito negativo. Al termine dell’intervento, il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre alla detenzione di droga, i carabinieri hanno contestato al fermato la violazione di alcuni articoli del Codice della Strada. In particolare, è stato accertato che il 18enne, pur trovandosi alla guida di un veicolo, era privo di patente di guida, in quanto non l’aveva mai conseguita. Inoltre è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e il veicolo che aveva in uso è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Il giovane, dopo le formalità di rito espletate presso la caserma di via Beverora, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.