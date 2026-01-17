Disordini e liti, sospesi due locali nella zona di viale Dante

La Questura di Piacenza ha disposto due provvedimenti di chiusura, rispettivamente di 7 e 10, per altrettanti locali pubblici della zona di viale Dante, già oggetto di sospensione per turbativa dell’ordine pubblico.

Le misure, eseguite venerdì 16 gennaio dagli operatori della Divisione PAS, costituiscono la conseguenza di un’attività di controllo del territorio svolta da personale della Questura di Piacenza, nell’ambito dei servizi ad alto impatto organizzati nel fine settimana. I decreti di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. sono stati adottati a seguito di vari interventi di polizia che hanno interessato gli esercizi nel corso dei mesi, nel cui ambito sono stati registrati episodi di aggressioni, liti e disordini, anche con lesioni, e la presenza abituale di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché luoghi di rinvenimento di sostanza stupefacente.