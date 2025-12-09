Diverbio e minacce, denunciato quarantenne

Nella serata di lunedì 8 dicembre un albanese quarantenne è stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Gli equipaggi delle volanti sono intervenuti nella zona Infrangibile a seguito di un diverbio all’interno di un’abitazione privata dove si trovavano sette persone. il 40enne, vantando un credito di 150 euro nei confronti di altri due uomini, in stato di alterazione da alcool li ha aggrediti fisicamente prima a mani nude e poi con gli oggetti a sua disposizione in casa: quali un ombrello, una sedia, un’aspirapolvere. Li ha poi minacciati con un coltello da cucina, poi sequestrato.

Gli aggrediti sono fuggiti in strada seguiti dall’albanese e dalla moglie. Glia agenti intervenuti hanno denunciato l'aggressore, mentre le vittime sono state accompagnate in ospedale.