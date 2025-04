Donna investita sulla strisce pedonali in viale Patrioti

Una donna è stata falciata da un'automobile mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali in viale Patrioti. Attorno alle 16.00 una pensionata di è stata travolta all'altezza del campo giochi per bambini. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna, rimasta ferita seriamente, ma fortunatamente non era in pericolo di vita. È stata portata al Pronto soccorso.il

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, i cui agenti hanno effettuato tutti i rilievi di legge relativi all'incidente stradale.

I soccorsi sul posto