Dopo la multa minacce e sputi contro l'ausiliario del traffico

Un’intensa giornata di interventi in città e in tutta la provincia di Piacenza, in sole 24 ore più di 40 interventi per i carabinieri.

Come fa sapere una nota dell'Arma, nel corso della giornata del 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 6 e fino alle ore 6 del giorno successivo, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno operato con continuità in tutto il territorio di competenza, garantendo una presenza costante e qualificata. Gli interventi registrati sono stati oltre quaranta (42), riguardando attività di prevenzione, emergenze, segnalazioni, sicurezza stradale e operazioni di polizia giudiziaria. Le pattuglie delle Compagnie di Piacenza, Fiorenzuola e Bobbio e i Nuclei Radiomobili hanno lavorato in piena sinergia.

A Piacenza, in via Francesco Torta, intorno alle ore 16, i militari del Radiomobile sono intervenuti per una lite tra un inquilino e la proprietaria dell’abitazione. Il richiedente lamentava di aver pagato 550 euro di affitto senza ottenere luce e gas, a causa della presenza di altri coinquilini morosi. La proprietaria risultava irreperibile e la barriera linguistica ha reso difficile la comunicazione. La pattuglia ha fornito informazioni sulle procedure legali e ha invitato le parti a formalizzare una denuncia.

Sempre nella città di Piacenza, alle ore 16,30 in via Giulio Alberoni, è stata richiesta la presenza dei carabinieri per la segnalazione, da parte di una donna, della presenza dei nonni dei figli nei pressi della scuola, nonostante fosse in corso un provvedimento che impedisce a qualsiasi familiare dell’ex marito di avvicinarsi ai bambini. Il nuovo compagno della richiedente ha riferito che una donna anziana si era avvicinata ai bambini per lasciare un dono, qualificandosi come nonna paterna. La stessa si era già allontanata prima dell’arrivo dei militari.

In via Viale Risorgimento, alle ore 11, un ausiliario del traffico è stato aggredito verbalmente e minacciato da un automobilista infastidito per aver ricevuto una contravvenzione. Dopo l’alterco, l’uomo ha anche sputato contro l’agente prima di fuggire a bordo della propria vettura. La pattuglia del Radiomobile è stata attivata immediatamente per le ricerche.

Poco dopo le 18:30, sempre a Piacenza, in via Croce nei pressi di una chiesa, un uomo disabile in sedia a rotelle è rimasto accidentalmente chiuso all’interno del luogo di culto. L’intervento di una pattuglia ha permesso di contattare il parroco, che è giunto poco dopo sul posto per sbloccare l’accesso. Non sono state riportate lesioni o conseguenze fisiche.

In Viale dei Patrioti, alle ore 21 circa, una cittadina ha segnalato una lite tra un giovane e una ragazza. I due sono stati identificati e si erano già riappacificati al momento dell’intervento di una “gazzella” del Radiomobile, risultando noti agli operatori.

In via Beverora, alle ore 23,30 circa, è stata segnalata la presenza, davanti alla caserma, di una donna di 66 anni in evidente stato confusionale, accompagnata da due cittadini. La signora è stata identificata come residente a Piacenza ed è stata riaffidata al figlio, prontamente rintracciato dai militari che erano in servizio.

A Roveleto di Cadeo, alle ore 00,30 del 23 dicembre, i carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118 per una lite familiare sfociata in violenza. La vittima, una donna colpita al volto dal compagno, è stata soccorsa e trasferita al Centro Assistenza Urgenze di Fiorenzuola. Dopo le cure mediche, grazie all’intervento del Centro Antiviolenza di Piacenza, è stata accompagnata presso una struttura protetta. I militari hanno immediatamente informato il pubblico ministero di turno e sono state subito avviate le procedure di tutela.

Nella stessa giornata, si registrano anche tre denunce in stato di libertà. A Piacenza è stato denunciato un giovane egiziano di 29 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Due automobilisti di 20 e 33 anni, uno residente a Borgonovo Val Tidone e l’altro a Pianello Val Tidone, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I controlli etilometrici hanno confermato la positività all’alcol e sono stati avviati i procedimenti di sospensione e ritiro della patente.

Un episodio rilevante è stato segnalato a Cadeo, lungo la strada Sant’Anna nei pressi del cavalcavia autostradale, dove una cittadina ha segnalato un presunto spaccio di stupefacenti. A mezzogiorno, una pattuglia della Compagnia di Fiorenzuola si è portata immediatamente sul posto. I militari hanno avvistato un soggetto sospetto che si è dato alla fuga tra la vegetazione, facendo perdere le proprie tracce.

A Castel San Giovanni, in via Creta, alle ore 16 circa, è stata segnalata da un vicino la presenza di urla frequenti e comportamenti violenti all’interno di un’abitazione. L’uomo riferiva di aver visto un soggetto chiudere una ragazza dentro casa dall’esterno. All’arrivo dei carabinieri della locale Stazione, la coppia ha dichiarato di non avere problemi e di convivere da circa un mese. L’intervento è stato comunque registrato e segnalato.

Nel corso della giornata sono stati gestiti e rilevati anche alcuni incidenti stradali. A San Giorgio Piacentino, in via Firenze, intorno alle ore 17:30, un’autovettura è uscita di strada urtando un muro. Il conducente, ferito lievemente, è stato trasportato in pronto soccorso, mentre il mezzo è stato recuperato. A Gossolengo, in località Baselica, verso le ore 21, una giovane 30enne alla guida ha perso il controllo del veicolo finendo in un canale di scolo. La conducente non ha riportato ferite e l’esame alcolemico è risultato negativo.

Durante tutta la giornata si sono susseguiti controlli su persone e veicoli sospetti. A San Nicolò a Trebbia, in via Giulietta Masina, alle ore 21,15 circa, è stato controllato un furgone bianco parcheggiato nei pressi di un cantiere. Il mezzo, guidato da un operaio marocchino addetto ai lavori in corso, è risultato regolare. A Vigolzone, poco dopo la mezzanotte, una cittadina ha segnalato un’auto con due persone sospette. La pattuglia intervenuta non ha riscontrato irregolarità.

Nel tardo pomeriggio, a Monticelli d’Ongina, i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione in via Circonvallazione per calmare una situazione di disturbo arrecato da alcuni ospiti del richiedente. Poco dopo, a Lugagnano, in piazza Casana, è stato allontanato un avventore in evidente stato di ebbrezza che stava arrecando disagio all’interno di un bar.