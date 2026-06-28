Dopo una lite viene accoltellato per strada a Castelsangiovanni

Una lite tra due gruppi di giovani finisce con un accoltellamento per le strade di Castelsangiovanni. Il fatto si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri. L'accoltellato, un giovane, ha riportato una serie di ferite multiple su varie parti del corpo ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, presso il quale è stato ricoverato.

L'aggressione è avvenuta all'angolo tra via Bixio e viale Fratelli Bandiera. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri (stazione di Castelsangiovanni e radiomobile) per i rilievi e le indagini. Oltre all'automedica e alla Croce Rossa di San Nicolò. All'arrivo dei militari erano presenti una dozzina tra ragazzi e ragazze che hanno collaborato fornendo le loro testimonianze sull'aggressione. Molti ancora sotto shock per l'avvenuto. Sull'asfalto era ben visibile una lunga striscia di sangue del ferito. Indagini sono in corso per risalire al responsabile del gesto, anche con l'ausilio delle telecamere nella zona.