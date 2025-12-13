Dramma della solitudine, trovata morta in casa

Sembra delinearsi come un dramma della solitudine la vicenda che si è consumata in un’abitazione di via Taverna, dove ieri, 12 dicembre 2025, è stata trovata una donna senza vita, deceduta da diversi giorni. Si tratta di una 69enne di origine inglese che viveva in affitto in un appartamento.

L’avanzato stato di decomposizione del corpo non ha consentito di stabilire con esattezza il momento del decesso. Sicuramente la morte era avvenuta da diversi giorni. Forse da settimane.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato il padrone di casa a entrare nell’abitazione nella tarda mattinata di ieri e a trovare l’inquilina senza vita. Probabilmente, non avendo sue notizie da tempo, e avendo a disposizione un mazzo di chiavi, il proprietario è entrato in casa per verificare la situazione e ha lanciato l'allarme.

Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco.