Droga e armi, denunciato spacciatore ventenne

Un giovane spacciatore è stato denunciato per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della misura di prevenzione del Daspo urbano, rifiuto di fornire le proprie generalità e false attestazioni a pubblico ufficiale. E' l'esito dell'intervento delle volanti di polizia effettuato nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre in via dei Pisoni, in seguito alla segnalazione dei cittadini che avevano notato tre ragazzi intenti a bivaccare ed a lanciare bottiglie di vetro.

Uno di questi, privo di documenti, nel momento in cui ha realizzato che sarebbe stato portato in Questura, si è dato alla fuga, attraversando la strada e passando in mezzo a pullman e macchine in transito, inseguito dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo in viale Patrioti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro pasticche del farmaco stupefacente Rivotril, destinate alla vendita al dettaglio. Il ragazzo, un ventenne marocchino che stazionava in zona in violazione della misura di prevenzione del Daspo Urbano, ha anche fornito una falsa residenza. Una volta risaliti alla vera residenza gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione, dove sono stati trovati una pistola a salve, senza tappo rosso, e due coltelli, oltre a un martello.

Il giovane è stato quindi denunciato, droga e armi sequestrate. E' stato anche avviato il procedimento per il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto soggetto socialmente pericoloso.