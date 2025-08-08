Droga e carte di identità di altre persone, due denunce

Polizia di Stato – denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cocaina e hashish

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cocaina e hashish.

Le Volanti, nel corso di un posto di controllo effettuato nei pressi di piazzale Milano, hanno fermato un’auto in transito con a bordo due uomini stranieri di 43 e 25 anni, i quali alla vista degli agenti sono apparsi insofferenti e nervosi, senza saper spiegare la loro presenza in quel luogo. Dalla perquisizione effettuata, per la ricerca di armi e strumenti di effrazione, sia a carico delle persone che del veicolo, sono stati rinvenuti su uno dei due soggetti due pacchetti di sigarette con all’interno nove dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, mentre nascosto addosso a uno dei due è stato trovato un involucro contenente sostanza stupefacente tipo hashish.

Inoltre i due soggetti avevano quattro carte d’identità intestate a terze persone di cui non ne sapevano giustificare il possesso.

Gli agenti hanno quindi sequestrato tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, 6 gr. di cocaina e 26 gr. di hashish, oltre ai documenti d’identità. I due uomini sono stati portati in Questura dove, dopo le formalità di rito, l’uomo di 43 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il giovane 25enne è stato denunciato per false attestazioni.