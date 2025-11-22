Droga e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato egiziano

Un egiziano di anni 25 è stato arrestato nella mattina di giovedì 20 novembre dalle Volanti della Questura di Piacenza per possesso di sostanza stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre gli agenti effettuavano un normale controllo nella zona della stazione ferroviaria, hanno notato un uomo sopraggiungere in senso opposto a bordo di una bicicletta elettrica. Si trattava di un soggetto già nota alle forze dell'ordine perché già tratto in arresto lo scorso anno per detenzione di stupefacenti e per essere assidua frequentatore soprattutto della zona, dove era già stato sottoposto a svariati controlli indentificativi nel corso degli ultimi mesi. Alla vista della Volante il giovane si è dato alla fuga. E' stato inseguito e nel tentativo di sfuggire a bordo della bici elettrica è andato a sbattere contro un'auto in sosta. Ha cercato di scappare a piedi ma dopo pochi metri, anche grazie all’aiuto di un carabiniere libero dal servizio, è stato bloccato.

Dalla perquisizione sono emersi e sequestrati un involucro con 50,40 grammi di sostanza stupefacente positiva a cannabis, vari tagli di banconote, uno spray al peperoncino e una lametta da taglierino della lunghezza di 8 cm.

L’uomo è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno seguente, a seguito della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e l'egiziano è stato portato alle Novate.