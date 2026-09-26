Droga in una paperella giocattolo, sequestrata dei carabinieri

Poco meno di 12 grammi di cocaina, nascosti in una paperella giocattolo, sono stati sequestrati dai carabinieri di Piacenza. L'intervento è scattato a seguito della tempestiva e provvidenziale segnalazione del responsabile di un importante centro di smistamento merci del piacentino, che ha ha richiesto il supporto dei militari dell'Arma dopo essere stato allertato dal dipartimento di sicurezza centrale della propria azienda, circa il transito di un pacco sospetto che si riteneva potesse contenere droga.

I carabinieri hanno preso in consegna il plico e hanno proceduto alla ispezione. All'apparenza, la scatola conteneva un carico del tutto innocuo: due classiche paperelle giocattolo per bambini. Tuttavia, un controllo più approfondito ha permesso di svelare il fantasioso espediente utilizzato per l'occultamento. All'interno di una delle due paperelle, infatti, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente una polvere di colore bianco.

Il successivo narcotest eseguito in caserma ha confermato la natura della sostanza, risultata essere cocaina per un peso complessivo di 11,9 grammi. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Dagli accertamenti effettuati sui documenti di viaggio, è emerso che il pacco era partito dalla Spagna e, transitando per lo snodo logistico di Piacenza, era diretto a un soggetto residente nel Comune di Cremona.

Sono attualmente in corso indagini mirate da parte dei Carabinieri per rintracciare il reale destinatario della spedizione e chiarire l'esatta rete di contatti legata a questa illecita importazione di stupefacente.