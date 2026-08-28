Espulso dopo una lite in casa con un'amica

Espulso e accompagnato alla frontiera dopo una lite in casa. Si tratta di un uomo di 24 anni straniero risultato irregolare sul territorio nazionale e con a carico numerosi precedenti di polizia relativi a reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti le sostanze stupefacenti.

L'intervento è stato giovedì 27 agpstp 2026 da parte della squadra volonte della questura intervenuta in centro storico per una lite in atto all'interno di una abitazione. Sul posto hanno trovato il 24enne e una 31enne, che nel frattempo si erano riappacificati.

L'uomo è stato accompagnato in questura e la passa a quel punto è passata all'ufficio immigrazione, che si è occupato di verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti lo straniero è stato espulso e accompagnato al C.P.R. di Ponte Galeria (Rimini) in attesa del successivo trasferimento nel Paese di origine.