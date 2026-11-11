Estorsione, due arresti della Squadra Mobile

​La Squadra Mobile della Questura di Piacenza, all’esito di una rapida indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due ventenni italiani residenti in Sicilia, indagati per il delitto di estorsione in concorso.

In data 30 settembre 2026 i due soggetti arrestati avevano sottratto un ingente quantitativo di preziosi e contanti ai danni di due negozi Compro Oro di Piacenza, con modalità inizialmente truffaldine.

Finti poliziotti

Gli indagati, infatti, si erano presentati quali poliziotti di un’altra Questura, vicina alla nostra, alla titolare della società che gestisce i due esercizi commerciali. In particolare, dapprima avevano agganciato telefonicamente la vittima con un’utenza che, tramite tecniche di spoofing, appariva intestata a quell’ufficio di Polizia. Le avevano rappresentato falsamente di dover procedere al sequestro dei gioielli che aveva in negozio, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, inventandosi di aver arrestato in Toscana un rapinatore di gioielli che tra i contatti registrati sul cellulare, aveva il numero del compro oro intestato alla signora. La condotta delittuosa durava per gran parte del pomeriggio, con la donna che era stata contattata sia telefonicamente, in quanto i malviventi l’avevano obbligata a stare in videochiamata con loro per ore, sia poi fisicamente, con la presenza nei negozi di uno dei due soggetti.

Minacce con la pistola

Presentatisi in entrambi i negozi, un malvivente esibiva dei falsi verbali recanti l’intestazione della Questura in questione, al fine di appropriarsi dei beni, con la scusa di dover procedere ad un sequestro dei preziosi. In seguito, per vincere le resistenze della donna, attuavano delle vere e proprie minacce alla vittima, ostentando una pistola e riferendo di avere a vista il figlio piccolo della stessa, la donna veniva costretta a consegnare loro oltre 1.200 g d’oro, per un valore superiore ai 100.000 euro, e 37.000 euro in contanti, provenienti dai due negozi.L’indagato, che ritirava soldi e gioielli, era altresì in possesso di un finto tesserino della Polizia di Stato.

Videosorveglianza decisiva

I due indagati venivano identificati attraverso un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza, sia dei negozi che di quelli cittadini, risalendo dopo ore di analisi dei dati, al veicolo in uso agli indagati, e quindi ai loro volti. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici dei due indagati, è stata confermata la presenza dei due soggetti nella zona dei due negozi. Inoltre, è stato cristallizzato anche il compimento da parte degli indagati di altre truffe ai danni di Compro Oro in provincia di Alessandria e di Imperia, attuati con la medesima modalità del finto poliziotto.Alla luce degli innumerevoli elementi raccolti a loro carico, l’A.G. emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due soggetti, arrestati dagli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza nella mattinata dell’11 novembre, con la collaborazione della Squadra Mobile di Catania e della Squadra Mobile di Siracusa.

La tecnica del falso numero vero

La tecnica fraudolenta inizialmente utilizzata ai danni dei Compro Oro è nota come caller ID spoofing, e consiste nel manipolare l'identificatore di chiamata in modo che i destinatari vedano sul loro display il numero ufficiale dell'ente impersonato, in questo caso addirittura delle Forze dell’Ordine, e non il numero da cui effettivamente proviene la chiamata.

Tale tecnica viene utilizzata sia per truffe come quelle agli esercizi commerciali, ma anche in casi di truffe agli anziani con le tecniche del finto appartenente alle Forze dell’Ordine, sia per consentire ai complici di farsi consegnare oro e gioielli, sia per ricevere fraudolentemente bonifici, solitamente con la scusa di mettere in salvo il patrimonio della vittima, facendole accreditare i soldi su conti correnti asseritamente sicuri.