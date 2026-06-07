Fallisce a Rimini truffa di un 50enne che si finge prete

Una trappola ben orchestrata, quella tesa a un parroco riminese che, con straordinaria prontezza di spirito, ha però mandato in fumo un piano criminale destinato a derubare le casse della parrocchia. È così che un 50enne residente a Piacenza e sospettato di essere un esperto truffatore seriale, è stato arrestato per truffa, in flagranza di reato, dai carabinieri di Coriano, paesino della provincia romagnola: in quella situaioine si era finto religioso per cercare di spillare denaro al parroco, con la scusa di una presunta beneficenza.