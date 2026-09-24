Farnesiana, rapina lampo in farmacia: bandito armato fugge con l’incasso

Rapina lampo, durante la pausa pranzo di mercoledì 23 settembre, alla farmacia Nuova di strada Farnesiana. Erano circa le 13.40 quando un uomo, entrato nell’esercizio approfittando dell’orario continuato, ha minacciato con una pistola la farmacista e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa.

In quel momento all’interno della farmacia si trovavano la dottoressa e una cliente. Il rapinatore si sarebbe presentato con un abbigliamento studiato per sembrare quello di un corriere: indossava un giubbottino catarifrangente, un cappellino e aveva con sé un pacco. Una volta entrato, avrebbe fatto cadere la scatola, per poi portarsi rapidamente dietro il bancone.

A quel punto avrebbe estratto una pistola e, puntandola contro la farmacista, le avrebbe intimato di aprire la cassa. Ottenuto il denaro, il malvivente si è impossessato di tutti i contanti disponibili ed è quindi fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

La descrizione fornita ai carabinieri potrebbe rivelarsi utile per identificarlo. L’uomo aveva il volto parzialmente coperto da una mascherina e un braccio tatuato. La farmacista avrebbe inoltre notato un accento che potrebbe far pensare a una provenienza sudamericana, elemento che resta comunque da verificare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia e della zona, alla ricerca di elementi utili a ricostruire con precisione i movimenti del rapinatore prima e dopo il colpo.

Un possibile elemento investigativo potrebbe arrivare anche dal pacco utilizzato durante la rapina e poi abbandonato. Al suo interno sarebbe stata trovata una camicia di jeans: gli investigatori potrebbero verificare la presenza di eventuali impronte digitali o di altri elementi utili alle indagini.