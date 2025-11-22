Farnesiana, tentato furto al supermercato

Tentato furto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre ai danni di un supermercato della Farnesiana. Durante un servizio di controllo una pattuglia di Metronotte ha notato che una porta di emergenza sul retro del magazzino era stata sfondata. Ha quindi contattato la centrale operative chiedendo rinforzi e l'ausilio delle forze dell'ordine.

La polizia, valutata la situazione, ha disposto il piantonamento della zona in attesa dell'arrivo del responsabile, ispezionando l'interno del punto vendita.

Dal controllo svolto non sono stati registrati ammanchi.