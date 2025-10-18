«Favorisca i documenti», lei li insulta e chiama l'avvocato

«Favorisca i documenti», e partono gli insulti. Un episodio di tensione si è verificato ieri 17 ottobre intorno alle 21 a Pontenure, quando una donna è stata fermata dalla pattuglia dei carabinieri di Pontenure per un controllo di routine, ma ha reagito con resistenza e insulti nei confronti dei militari.

I fatti sono accaduti nel parcheggio del centro commerciale di Pontenure, lungo la Strada Statale 9. I carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato una coppia che stava conversando e hanno deciso di fermarsi per verificare le loro generalità. Mentre l'uomo, identificato, ha collaborato con i militari, la donna 56enne ha rifiutato di fornire i propri documenti e ha iniziato a insultare e a spingere uno dei militari in servizio.

Nonostante i tentativi di mediazione, la donna ha continuato a opporsi, rifiutandosi di fornire le sue generalità e cercando di allontanarsi. La situazione si è parzialmente placata con l’intervento dell’uomo che era con lei e solo successivamente la donna ha accettato di farsi identificare dopo un colloquio telefonico con un avvocato.

Il comportamento della donna ha causato non pochi disagi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La 56enne è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e per le offese rivolte ai carabinieri. L'uomo che la accompagnava, invece, ha sempre mostrato un atteggiamento rispettoso durante l'intera vicenda.