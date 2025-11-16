Ferito a coltellate, la polizia ferma un sospetto
Serata movimentata in via don Minzoni, un uomo finisce all'ospedale
Redazione Online
|4 ore fa
La polizia in via don Minzoni
Un uomo è stato ferito a colpi di coltello nella serata del 16 novembre. Il fatto è avvenuto in via don Minzoni. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato e accompagnato in questura un altro uomo mentre il ferito veniva trasportato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.
