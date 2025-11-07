Fermato 18enne con pesanti precedenti, non potrà tornare in città per tre anni

Alle spalle aveva già precedenti penali, tra cui due aggressioni armato di coltello. Per questo, adesso, un diciottenne tunisino dovrà starsene lontano da Piacenza almeno per tre anni: nei giorni scorsi, il questore di Piacenza ha disposto nei confronti del giovane la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Il provvedimento è arrivato nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla questura: nel corso della settimana, sono stati organizzati due servizi straordinari con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia.

Complessivamente hanno portato all’identificazione di 129 persone, di cui 54 con precedenti penali, fermate sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche con particolare attenzione all’area del mercato e alla zona della stazione ferroviaria, da tempo considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana. Proprio nei pressi della stazione, gli agenti hanno fermato e controllato due individui sospetti. Dai riscontri ai terminali è emerso che uno dei due, il tunisino 18enne residente a Lodi, era già noto alle forze dell’ordine.

Pur in regola con il permesso di soggiorno, era pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per porto abusivo di coltelli. Era stato denunciato dalla squadra mobile di Piacenza nell’aprile 2025 per due aggressioni compiute in città ai danni di connazionali, probabilmente legate a contrasti nello spaccio di sostanze stupefacenti. In quell’occasione era stato denunciato per lesioni aggravate, minacce e porto abusivo di coltello. Dopo gli episodi, si era allontanato dal territorio piacentino, facendo perdere le proprie tracce. Considerata la pericolosità sociale del giovane e la possibilità che possa commettere nuovi reati, il questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per tre anni: vietato tonare a Piacenza prima di fine 2028.