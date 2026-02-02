Furgone come ariete, ma la vetrina resiste: tentato furto a San Nicolò

Hanno tentato di sfondare la vetrina di un negozio di biciclette si San Nicolò usando il cassone di un furgone in retromarcia come ariete, ma qualcosa è andato storto e i ladri hanno abbandonato la scena.

Verso le 4 della notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un residente. Sul posto sono giunte anche le guardie giurate di metronotte.

Il furgone era ancora nei pressi della vetrina, abbandonato. Dei ladri nessuna traccia.