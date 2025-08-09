Furgone finisce contro albero, un ferito a Rivergaro

Esce di strada e si schianta contro un albero. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 9 agosto lungo la Statale 45 a Diara di Rivergaro. Un furgone che trasportava legna è finito contro un albero a lato della strada, lungo la strada Statale 45. Sul posto, per i soccorsi, sono accorsi i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure a Rivergaro e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo. La persona al volante del furgone non sarebbe in pericolo di vita.