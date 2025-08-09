Saturday, August 9

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Saturday, August 9

Seguici

Furgone finisce contro albero, un ferito a Rivergaro

L'incidente lungo la Statale 45 nella zona di Diara

Redazione Online
August 9, 2025|2 ore fa
I soccorsi dopo l'incidente - © Libertà/Nicolas Casati
I soccorsi dopo l'incidente - © Libertà/Nicolas Casati
1 MIN DI LETTURA
Esce di strada e si schianta contro un albero. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 9 agosto lungo la Statale 45 a Diara di Rivergaro. Un furgone che trasportava legna è finito contro un albero a lato della strada, lungo la strada Statale 45. Sul posto, per i soccorsi, sono accorsi i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure a Rivergaro e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo. La persona al volante del furgone non sarebbe in pericolo di vita.

Gli articoli più letti della settimana