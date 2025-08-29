Furti con l'auto a noleggio: denunce e provvedimenti di espulsione

Tre stranieri di origine sudamericana, due 25enni e uno di 33 anni già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati fermati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola e accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, dove è stato notificato loro il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

I tre sono stati fermati in seguito a un controllo svolto lungo la via Emilia ad Alseno nella tarda mattinata di giovedì 28 agosto. L'auto sulla quale viaggiavano era stata noleggiata, e precedentemente segnalata quale mezzo utilizzato per la commissione di furti con la cosiddetta “tecnica delle monetine”. Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura risultava oggetto di appropriazione indebita. I tre giovani sono stati quindi denunciati per il reato di ricettazione in concorso e per violazioni alla normativa sugli stranieri. Inoltre, il conducente, un 25enne cubano privo di fissa dimora, è stato denunciato anche per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Uno dei tre, un 33enne peruviano, è stato successivamente trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO) per l’esecuzione della misura disposta.