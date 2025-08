Furti e ricettazione di carte di credito: arrestati due fratelli

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due fratelli di 32 e 35 anni, entrambi residenti a Fiorenzuola.

I due indagati sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto aggravato, ricettazione e utilizzo illecito di carte di credito, per fatti commessi a partire da giugno 2025 nel territorio della provincia di Piacenza.

Nove in totale sono gli episodi contestati, tra i quali un furto aggravato di bicicletta, avvenuto l'8 giugno scorso. Uno dei fratelli si sarebbe impossessato di una bicicletta di tipo mountain bike, di colore nero, lasciata momentaneamente incustodita presso un impianto sportivo a Roveleto. La bicicletta era di un minorenne. Pochi giorni dopo, l’11 giugno, entrambi i fratelli si sarebbero resi responsabili del furto di una seconda bicicletta. Anche questo episodio si è verificato a Roveleto. Infine i due indagati, secondo quanto accertato e ricostruito dai carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola, avrebbero utilizzato in più occasioni carte di debito, rubate ai due donne, per eseguire alcune transazioni fraudolente per un totale di circa 4.000 euro.

Alla luce della gravità degli indizi raccolti, del pericolo di reiterazione dei reati il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati. I militari di Fiorenzuola nei giorni scorsi hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza, arrestando i due fratelli ed accompagnandoli presso la casa circondariale “Le Novate” di Piacenza

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza, proseguono per accertare ulteriori responsabilità e verificare il possibile coinvolgimento in altri simili episodi accaduti nella zona.