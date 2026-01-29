Furto di rame a Farini: giovane fermato con 45 pezzi nel furgone

Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri di Farini per ricettazione. I militari dell'Arma sono intervenuti nei giorni scorsi in località Le Pianazze a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti e a un presunto furto di materiale metallico presso una struttura di proprietà della Curia Vescovile di Piacenza. Nella serata del 20 gennaio, intorno alle 22.30, una pattuglia ha identificato due veicoli in sosta nei pressi della struttura. Due giorno dopo hanno nuovamente rinvenuto una delle due vetture in sosta in posizione tale da intralciare il traffico locale. Il 24 gennaio, verso le 17.30, una nuova segnalazione da parte di un cittadino ha permesso di individuare e fermare il furgone, condotto da un cittadino romeno di 24 anni residente in provincia di Modena.

L’uomo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha fornito giustificazioni ritenute inattendibili dai militari, che hanno deciso di portarlo in caserma per una perquisizione personale e del mezzo. Durante il controllo, all’interno del vano di carico del mezzo sono stati rinvenuti 45 pezzi di rame di varie misure e dimensioni, 4 pneumatici, di cui 3 con cerchi in lega, scarpe, utensili da lavoro, spray per riparazione gomme, crick e altri materiali riconducibili a possibile attività illecita.

Non essendo stato in grado di giustificare la provenienza del materiale, il 24enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione, mentre il furgone e la merce sono stati posti sotto sequestro penale. In considerazione della pericolosità sociale e dell’assenza di legami con il territorio, è stata inoltre avviata la procedura per l’emissione di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Farini.