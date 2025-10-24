Furto in abitazione alla Besurica, arrestato 27enne colto sul fatto

Un arresto in flagranza di reato per furto in abitazione è stato compiuto nella serata di giovedì 23 ottobre 2025 da parte delle Volanti della Questura di Piacenza nel quartiere Besurica.

Durante un normale controllo del territorio, transitando in strada Malchioda, gli agenti hanno notato che l'allarme di una abitazione era attivo, e da un controllo esterno hanno scoperto una serranda divelta e delle luci sospette all'interno dei locali, probabilmente prodotte da torce elettriche.

Alla vista dei poliziotti due soggetti, entrambi con il volto coperto da passamontagna di colore scuro, sono fuggiti in due direzioni diverse. Dopo un inseguimento gli agenti, anche grazie all’aiuto di un condomino, sono riusciti a bloccarne uno che più volte ha opposto resistenza tentando la fuga. Addosso gli sono stati trovati e sequestrati un cacciavite, altri arnesi da scasso, guanti neri e un telecomando elettronico rubato dall’abitazione, utile ad aprire il cancello carraio ed il box relativo all’appartamento.

L'uomo, un cileno di 27 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato portato in Questura e a suo carico sono stati riscontrati precedenti specifici.

E' stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale e trattenuto in attesa del rito per direttissima. Nella giornata di venerdì 24 ottobre il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ed è stato portato alle Novate.