Giovane ciclista investita: l'auto non si ferma e si allontana

Una ragazza di diciassette anni è stata urtata da un'auto all'incrocio tra via Anguissola e via Monte Carevolo - è la zona dell'ospedale, procedendo verso Borgotrebbia - poco prima delle 13. La giovane era sulla sua bicicletta, vicina alle strisce pedonali: è caduta a terra, riportando alcune abrasioni.

L'auto non si è fermata per capire come stesse la ferita: si è allontanata come nulla fosse accaduto. Sul posto, i soccorritori del 118, con ambulanza e autoinfermieristica, e la Croce Rossa di Piacenza. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena, riferendo di aver visto un'auto nera, una Citroen, in fuga verso barriera Torino: sul posto, per ascoltarli, anche la Polizia locale con due pattuglie. Altri cittadini hanno inseguito il mezzo.