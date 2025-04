Grave una donna caduta dalla moto guidata dal marito

Una donna è improvvisamente caduta dalla motocicletta condotta dal marito mentre percorrevano l’autostrada del Sole, in prossimità di Piacenza. La donna, di 57 anni, è stata soccorsa da un’ambulanza e dall’eliambulanza del Soccorso di Parma, quindi trasportata all’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale, su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Piacenza Nord. L’episodio è avvenuto nel tratto compreso tra Piacenza e l’uscita del Basso Lodigiano. La moto stava percorrendo l’A1 in direzione Milano. Per permettere l’intervento dei soccorsi, il traffico in direzione nord è stato momentaneamente bloccato dalla polizia stradale.