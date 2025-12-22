Ignora i divieti e minaccia compagna e figli minori: arrestato

È stato arrestato nel pomeriggio di sabato 22 dicembre a Pontenure un uomo di origine tunisina, per aver violato le misure cautelari imposte nel luglio del 2025 dal GIP del Tribunale di Piacenza. L’uomo, già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla propria compagna e ai figli minorenni, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di San Giorgio mentre era in casa della famiglia intorno alle 15.30, in evidente stato di ebbrezza.

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe entrato in casa ubriaco e avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e a minacciare la compagna, cercando anche di intimorire i figli della coppia presenti nell’abitazione. L'uomo, nonostante fosse sottoposto alle misure cautelari in vigore, che prevedevano oltre allontanamento dalla casa familiare, anche il divieto di avvicinamento e comunicazione con la compagna e con i figli minori, ha ignorato tutti i divieti, creando un ambiente di alta tensione e pericolo per i presenti.

L’intervento tempestivo della pattuglia dei carabinieri di San Giorgio, allertata dalla donna, ha impedito il verificarsi di ulteriori atti di “violenza”. I militari, giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, dove dopo gli adempimenti di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.