Il figlio disturba per strada, il papà accorre ubriaco

Chiamato dalla polizia a causa delle intemperanze del figlio minorenne, il padre si presenta agli agenti ubriaco. Una prodezza che gli è costata una sanzione per ubriachezza molesta.

La vicenda ha preso origine da un gruppo di ragazzini che schiamazzavano vivacemente in via Alberoni. Gli agenti della volante si sono fermati per un controllo e hanno chiesto i documenti ai presenti. Tutti li hanno esibiti, tranne un ragazzo di origine marocchina che si è dato alla fuga e ha scagliato una bici in mezzo alla strada.

Vista la reazione inaspettata del ragazzo, i genitori sono stati convocati. Il padre è corso sul posto. Ma era ubriaco fradicio e così l'attenzione degli agenti si è concentrata su di lui, E' finita con una multa al genitore.