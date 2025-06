In due sul monopattino, cadono in piazza Cavalli. Trauma facciale

Quello appena trascorso è stato un mercoledì notte decisamente molto movimentato anche per i sanitari dell'Emergenza urgenza. Oltre ai fatti già riferiti in via Quattro novembre, a un uomo di 70 anni trovato a terra in stato confusionale in via Venti Settembre e un altro di 45 anni in abuso etilico a Calendasco, si aggiunge che alle 2.30 due ragazze, ventenni, sono cadute dal monopattino - erano in due a bordo di un solo mezzo - in piazza Cavalli. Una ha riportato in trauma facciale. A soccorrerle sono stati i sanitari del 118 sull'automedica, la Croce rossa, alcuni amici delle giovani e un ragazzo di origine straniera presente sul posto.