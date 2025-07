In moto tampona un'auto e finisce all'ospedale

Pauroso incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 20 luglio 2025, sulla statale 45 nei pressi di Bobbio. Un motociclista di Genova ha tamponato violentemente un'auto sulla quale viaggiava una coppia di milanesi che si accingeva a svoltare verso la spiaggia della Berlina. L'uomo in sella alla moto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza. E' grave ma non è considerato in pericolo di vita.

La scena è stata ripresa dalla telecamera posteriore montata sull'auto. Il motociclista sembra non accorgersi della vettura che lo precede e la tampona senza apparentemente frenare. L'impatto è stato terribile.

Sul posto sono accorsi i mezzi della Pubblica di Travo e del 118 di Bobbio. Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la moto che perdeva benzina e i carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto.