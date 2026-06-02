In via Raffalda auto finisce contro una vettura in sosta

Un 38enne e un 19enne sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte tra ieri (lunedì) e oggi in via Raffalda a Piacenza. L'auto nella quale viaggiavano è finita, per cause in corso di accertamento, contro un'altra vettura in sosta. Sul posto sono giunte due ambulanze (Croce Rossa e Croce Bianca), un'automedica inviata dal 118, una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le vetture, nonché una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. I due feriti hanno riportato alcune contusioni e sono stati trasportati al Pronto soccorso cittadino per le cure del caso.