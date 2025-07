Incendio alla pineta di Coli, lambito un campo scout

Incendio nella pineta di Coli nel pomeriggio di oggi, 27 luglio 2025. Sono bruciati circa 5mila metri quadrati di sottobosco nei pressi dell'ex parco avventura. In zona c'erano tre o quattro gruppi di scout provenienti dalla Lombardia e dall'Emilia, per un totale di oltre cento ragazzi e ragazze. Le fiamme hanno lambito i campi scout e sembra che un paio di tende abbiano preso fuoco. «L'importante è che nessuno sia rimasto ferito», afferma Cristian Agostini, presidente del Comunello di Coli, intervenuto sul posto.

L'allarme è scattato intorno alle 16,30. Sono accorsi i vigili del fuoco di Bobbio, affiancati dalle squadre boschive partite da Piacenza. Anche la protezione civile è stata impegnata nello spegnimento delle fiamme. L'incendio è stato subito circoscritto, ma le operazioni per monitorare la zona sono durate fino a sera. A preoccupare soprattutto il rischio che le fiamme potessero essere nuovamente alimentate dal vento.

Accertamenti in corso per risalire alle cause del rogo.