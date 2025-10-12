Incendio divampato in un deposito della Geocart

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, 12 ottobre 2025, nella sede della cooperativa Geocart, nel quartiere di San Lazzaro, per un incendio che ha interessato un cumulo di materiale organico, prevalentemente scarti di potatura.

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme. Intervenuta anche la polizia. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo.

Un denso fumo si è disperso nell’aria e in zona è stato avvertito un odore acre, segnalato da alcuni residenti alla caserma dei pompieri.