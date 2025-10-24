Incendio in un appartamento, tre intossicati

Attimi di paura attorno alle 19.30 di venerdì 24 ottobre 2025 in via Puccini a Fiorenzuola a causa di un incendio che ha distrutto un armadio all’interno di un appartamento.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che dalla strada hanno visto uscire fumo dalle finestre, avvisando gli abitanti dell’appartamento: una 30enne di origine indiana che vive con il marito e la figlia piccola. Per fortuna in quel momento erano fuori casa.

Una volta rientrata in casa, la 30enne ha aperto la porta inalando il fumo proveniente dall’interno: è stato così richiesto l’intervento del 118 che è giunto sul posto in pochi minuti. Un’anziana che abita al piano superiore è stata evacuata e per precauzione è stata anch’essa trasportata all’ospedale di Piacenza, insieme alla 30enne e alla bambina.

L’origine delle fiamme è accidentale e sarebbe da attribuire ad un corto circuito. I vigili del fuoco della città sull’Arda sono intervenuti con due mezzi, spento l'incendio e areato l'appartamento. Sul posto anche due squadre di Enel Distribuzione.