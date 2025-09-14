Sunday, September 14

Sunday, September 14

Incidente coinvolge due moto, 38enne a Parma

Un altro incidente sulla statale 45. Questa volta è accaduto nei pressi di Perino. Per il ferito più grave è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza

Redazione Online
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Un motociclista è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma in seguito a un incidente che si è verificato oggi pomeriggio, 14 settembre 2025, sulla Statale 45 nei pressi di Perino. Si tratta di un 38enne di Parma che è rimasto coinvolto nello scontro con un'altra moto. Anche il secondo motociclista è rimasto ferito, ma in modo più lieve ed è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza.
L'incidente si è verificato intorno alle 18. Sul posto intervenuti vari mezzi del 118: l'auto infermieristica di Bobbio, un'ambulanza della pubblica Valnure e l'eliambulanza di Parma. Per ricostruire l'accaduto sul posto i carabinieri di Bobbio.
