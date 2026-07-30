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Incidente in via Colombo, il dolore per la morte di Paolo

Moto contro ambulanza, oggi l'autopsia sul 22enne di Pieve Porto Morone. Era a Piacenza insieme alla fidanzata. La ragazza si è trovata sul luogo della tragedia

Ermanno Mariani
|35 minuti fa
Paolo Jothj Donadio, 22 anni, morto in via Colombo in seguito allo scontro della sua moto con un'ambulanza
Paolo Jothj Donadio, 22 anni, morto in via Colombo in seguito allo scontro della sua moto con un'ambulanza
1 MIN DI LETTURA
Dolore e commozione per la morte di Paolo Jothj Donadio, il 22enne di Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia, deceduto nel tragico incidente di martedì in via Colombo a Piacenza. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e oggi sarà eseguita l'autopsia sulla salma.
La moto si è scontrata contro un'ambulanza
La moto si è scontrata contro un'ambulanza
Paolo era a Piacenza con la fidanzata. Lui era in sella alla sua moto, lei lo precedeva in auto. I due stavano raggiungendo un meccanico per far riparare la moto del giovane: la ragazza era arrivata per prima e lo stava aspettando, ignara della tragedia. Non vedendolo arrivare, è tornata indietro e si è trovata davanti la drammatica scena dell'incidente in cui il fidanzato si era scontrato con una ambulanza della Croce Bianca in uscita dalla sede.
Profondo il cordoglio a Pieve Porto Morone, dove il sindaco Elio Grossi ha parlato di «una tragedia immane» che ha colpito l'intera comunità.
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