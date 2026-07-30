Incidente in via Colombo, il dolore per la morte di Paolo

Dolore e commozione per la morte di Paolo Jothj Donadio, il 22enne di Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia, deceduto nel tragico incidente di martedì in via Colombo a Piacenza. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e oggi sarà eseguita l'autopsia sulla salma.

La moto si è scontrata contro un'ambulanza

Paolo era a Piacenza con la fidanzata. Lui era in sella alla sua moto, lei lo precedeva in auto. I due stavano raggiungendo un meccanico per far riparare la moto del giovane: la ragazza era arrivata per prima e lo stava aspettando, ignara della tragedia. Non vedendolo arrivare, è tornata indietro e si è trovata davanti la drammatica scena dell'incidente in cui il fidanzato si era scontrato con una ambulanza della Croce Bianca in uscita dalla sede.

Profondo il cordoglio a Pieve Porto Morone, dove il sindaco Elio Grossi ha parlato di «una tragedia immane» che ha colpito l'intera comunità.