Infortunio sul lavoro a Cortemaggiore: operaio cade da quattro metri

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Cortemaggiore, dove un operaio di 57 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Camisa. Si tratta del terzo infortunio sul lavoro avvenuto nell’arco di 24 ore nel territorio provinciale.

L’uomo, cittadino italiano, stava operando all’interno di un cestello per interventi sui serramenti di un'abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, uno degli sportelli si sarebbe aperto improvvisamente, facendolo cadere nel cortile adiacente al cantiere. Nonostante le gravi lesioni riportate, l’operaio non ha mai perso conoscenza.

Immediato l’allarme al 118 da parte dei colleghi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola e l’eliambulanza decollata da Parma, che ha trasportato il ferito all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Cortemaggiore hanno effettuato i rilievi, mentre il personale della medicina del lavoro ha avviato le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.

Nelle ore precedenti si erano già verificati altri due incidenti: a Rustigazzo, dove un imprenditore edile è caduto da un muretto di tre metri, e a Le Mose, durante le operazioni di carico e scarico di un camion.