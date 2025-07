Inseguimento e fuga tra i campi, auto in fiamme a La Verza

I carabinieri del Radiomobile nella notte hanno intercettato un’auto risultata rubata a Reggio Emilia. Ne è nato un inseguimento in tangenziale a Piacenza culminato nella zona di La Verza. Il veicolo in fuga ha imboccato la Statale 45 e poi una strada tra i campi. Gli occupanti sono usciti dall’auto e hanno proseguito a piedi abbandonando il mezzo che successivamente ha preso fuoco. L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e poco dopo i militari hanno trovato all’interno dell'auto degli attrezzi da scasso. Le indagini sono in corso.

La strada dove è stata abbandonata l'auto